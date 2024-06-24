Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Ancak tatilciler döndükten sonra geride kalan çöpler, ilçede büyük bir temizlik seferberliği gerektirdi.

Ziyaretçi akını ve artan nüfus yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde geçirmek isteyen tatilciler, Bodrum'un sahil ve mesire alanlarını tercih etti. Bayram süresince ilçede nüfus yoğunluğu arttı ve sahiller doldu taştı. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Bodrum'da, yerli ve yabancı turistler özellikle sahillerde büyük yoğunluk oluşturdu.

Çöp sorunu ve temizlik çalışmaları

Bayram sonrası tatilciler dönerken, geride bıraktıkları çöpler ilçede ciddi bir çöp sorunu oluşturdu. Bodrum Belediyesi, başta plajlar olmak üzere ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü. 340 personel ve 169 araçla yapılan temizlik çalışmaları, bayram tatili boyunca aralıksız devam etti.

Artan çöp oranları

Bodrum'da normalde günde ortalama 150 ton bahçe atığı toplanırken, bu oran bayram tatilinde yüzde 33 artışla 200 tona çıktı. Günde ortalama 690 ton olan toplam atık miktarı ise bayram süresince 975 tona ulaştı. Belediye ekipleri, 8 gün boyunca 1600 ton bahçe atığı ve 7 bin 800 ton evsel atık olmak üzere toplamda 9 bin 400 ton atık topladı.