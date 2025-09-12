WBF-Türkiye UTT 2025’in 4. etabı olan şampiyona, Bodrum şehir merkezindeki Delfi Hotel’de yapılacak. Organizasyon, ünlü tavla ustası Arda Fındıkoğlu ve WBF-Türkiye ekibinin güvencesinde gerçekleştirilecek.

3 Günlük Tavla Maratonu

12-14 Eylül tarihleri arasında sürecek turnuvada, 10 farklı kategoride müsabakalar yapılacak. Katılımcılar UTT-2025 tur puanı için mücadele edecek.

235 Bin TL’yi Aşan Ödüller

Toplam 235 bin TL’nin üzerinde ödülün dağıtılacağı şampiyonaya ana aktivite katılım ücreti 80 Euro olarak belirlendi.

Tavla Tutkunları Bodrum’da Buluşuyor

Türkiye’nin en köklü tavla turnuvalarından biri haline gelen Bodrum Açık, hem rekabet hem de dostluk atmosferiyle dikkat çekiyor. Organizasyonun üç gün boyunca büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor.

Detaylı bilgi ve kayıt için WBF Türkiye’nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları takip edilebilecek.