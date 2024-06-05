MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde araç yolunun olmadığı plaja teknelerle ulaşan gönüllüler kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi, bazı kurum ve kuruluşların desteğiyle "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında etkinlik düzenledi.

Günlük tur ve mavi yolculuk teknelerinin uğrak yerlerinden Akvaryum Koyu ve Adaboğazı mevkisindeki plaja teknelerle ulaşan gönüllüler, kıyıdaki atıkları topladı. Dalgıçlar ise deniz dibi temizliği yaptı.

Poşet ve çuvallara konulan plastik ve cam şişe, plastik boru, teneke kutu ve ambalaj atıkları gibi çeşitli atıklar, Bodrum ve Gökova Körfezi'nde hizmet veren atık toplama teknesine yüklendi.

Etkinliğe eşi Yasemin Çit ile katılan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, AA muhabirine, gönllülerle birlikte temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Bölgenin bu yıl daha temiz olduğuna dikkati çeken Çit, "Burayı daha temiz buldum, mutluyum. Görevimizi yapıyoruz. Vatandaşımız daha duyarlı. Herhalde gelecek sene bu kadar da atık olmayacak." dedi.

Her yıl bölgede temizlik çalışması yaptıklarını belirten DTO Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç de bu yıl daha az atık gördüklerini ifade etti.

Amaçlarının farkıındalık oluşturmak olduğuna işaret eden Dinç, "Bu çalışmaları küçüklerimize örnek teşkil etmesi için yapıyoruz. Aslında temizlemekten ziyade kirletmemek gerektiği mesajını vermek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl az çöp çıkar veya hiç çıkmaz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın da mavi vatanı korumak için vatandaşların daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.