Bodrum’da Temizlik Yapan Çocuklardan Başkan Mandalinci’ye Ziyaret

Bodrum’da çocukların çevre bilinciyle gerçekleştirdiği temizlik çalışması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Çırkan Mahallesi Metehan Sokak’ta temizlik yaparak bu anları paylaşan çocuklar, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından kabul edildi. Ziyarette, çocukların çevre duyarlılığına övgüler yağdırıldı.

Mahallelerinde temizlik seferberliği

Çırkan Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Efe Özden, Eylül Nira Özden, Ebrar Aydın, Ecrin Aydın, Mustafa Demir Tutam, Yağmur Dilara Tutam ve Asya Hazal Atasoy, mahallelerinde başlattıkları temizlik seferberliği ile büyük takdir topladı. Bodrum Belediyesi’nin yürüttüğü temizlik çalışmalarına destek vermek amacıyla kendi mahallelerinde temizlik yaparak örnek bir davranış sergileyen çocuklar, bu anları sosyal medyada paylaştı.

"Bodrum’un aydınlık geleceği gençlerin ellerinde"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çocukları Başkanlık Makamında ağırlayarak, çevreye duyarlı davranışlarından dolayı onlara teşekkür etti. Başkan Mandalinci, "Sizlerin orada çocuk yaşta bu şekilde çevreye duyarlı olmanız bizi hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Bodrum’un temiz ve aydınlık yarınları siz gençlerin ellerinde şekillenecek" dedi. Ziyarette ayrıca Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya ve diğer belediye yetkilileri de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında çocuklar, Başkan Mandalinci’ye yaptıkları çalışmanın amacını anlattı. Başkan Mandalinci, çocuklarla birlikte belirleyecekleri bir noktada ortak bir temizlik çalışması yapmayı planladığını belirtti. Samimi bir sohbetin ardından çocuklara fikirlerini soran Başkan, temizlik seferberliğine verdikleri destekten dolayı çocuklara teşekkür belgelerini takdim etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.