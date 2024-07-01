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Yaralı Alaaddin G'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Milas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Mehmet Alikoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada tırın çarpması sonucu karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü ile otomobildeki Alaaddin G. yaralandı.

Bodrum- Milas kara yolu Güvercinlik Mahallesi'nde, Mehmet Alikoğlu yönetimindeki 48 AGP 304 plakalı otomobil ile Mehmet B'nin kullandığı 35 BTC 943 plakalı tır çarpıştı.

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