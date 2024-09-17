Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni sezon tanıtım toplantısı, sanatseverleri büyülü bir sezonun beklediğini müjdeledi. Toplantı, Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleşti ve Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, tiyatro oyuncuları ve sanat camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Tiyatronun Işığı Bodrum’da Hiç Sönmeyecek

Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu, yeni sezonda art arda dört oyunun sahneleneceğini ve 12 ay boyunca perdelerin kapanmayacağını açıkladı. Zakoğlu, tiyatronun sadece salonlarla sınırlı kalmayıp, parklarda ve açık alanlarda da sahneleneceğini belirterek, "Bodrumlular tiyatroya doyacak. Tiyatroyu köylere ve engelli vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yerel Yönetimden Büyük Destek

Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ise Bodrum’un kültür sanatla iç içe bir şehir olması için çalıştıklarını vurguladı. "Bodrum'da perdeler hiç kapanmasın, sanatın ışığı hep yanımızda olsun" diyerek sanatın toplum üzerindeki dönüştürücü gücüne dikkat çekti.

Merakla Beklenen Oyunlar

Yeni sezonun açılışı, 1 Ekim Salı günü Metin Zakoğlu’nun "Neşeli Gazino" oyunu ile yapılacak. 1 Aralık 2024'e kadar dört oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bodrum bu sezon da tiyatroya doyacak!