Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'a diğer ilçeler ve havalimanlarından gelen toplu taşıma araçlarının doğrudan şehir merkezine ulaşmalarını sağlamak amacıyla eski otogarı tekrar faaliyete geçiriyor. Yapılan düzenleme, hem yolcuları hem de şoför esnafını önemli ölçüde rahatlatacak şekilde planlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Vekili Süleyman Özdemir, özel toplu taşıma araçlarının başlangıç ve bitiş noktasının eski otogar olarak değiştirildiğini belirtti. Yolcuların ve şoför esnafının taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden Özdemir, bu yeni düzenlemenin Bodrum'da yaşayanları memnun ettiğini vurguladı.

Bölgedeki kooperatif başkanları da yeni uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek, vatandaşların ve şoför esnafının rahatladığını belirttiler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise vatandaşların en uygun hizmetlere erişimini sağlamak adına çalışmalarının devam edeceğini belirtti.