Turistleri taşıyan otobüs, Bardakçı Koyu'ndan dönmeye çalışırken dar alanda manevra yapamayınca geri geri gitmek zorunda kaldı. Osman Nuri Bilgin Caddesi'ne kadar geri manevra yapan otobüs, cadde kenarındaki beton elektrik direğine çarparak direğin yan yatmasına sebep oldu. Çarpmanın etkisiyle direğin kabloları devrilmeyi önlerken, otobüsteki turistler büyük korku yaşadı.

Anında müdahale

Kazanın ardından olay yerine polis ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk olarak çevrede güvenlik önlemleri alarak yolun trafiğe kapatılmasını sağladı. Ardından yan yatan direğin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Turistlerin yaşadığı panik

Kaza sırasında otobüste bulunan turistler, büyük bir korku ve panik yaşadı. Neyse ki, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Turistler, otobüsten güvenli bir şekilde indirildikten sonra başka bir araçla yollarına devam ettiler.

Elektrik kesintisi önlenmeye çalışıldı

Elektrik direğinin zarar görmesi nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanmaması için elektrik dağıtım ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Direğin onarımı ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar hızla devam etti.