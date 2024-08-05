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İşletmelere yönelik yapılan kontrollerde, fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına odaklanan ekipler, olumsuzluk tespit ettiklerinde ilk etapta uyarılarda bulunuyor. Uyarıları dikkate almayan işletmelere ise kanun çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. Turizm zabıtasının, turizm sezonu boyunca denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

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