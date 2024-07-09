Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'da bu sezon, yerli turistlerdeki düşüş ve yabancı turistlerdeki artış dikkat çekiyor. Sezonun açılmasıyla birlikte, fiyatlar ve turist profilleri üzerine çeşitli değerlendirmeler yapılıyor.

Pahalılık algısı ve çeşitlilik

Bodrum, hem lüks segmentteki otelleriyle hem de daha ekonomik seçenekleriyle turistlere geniş bir yelpaze sunuyor. Belediye kafeleri ve Turizm Bakanlığı'na ait tesisler, uygun fiyatlarla denize girmek isteyenler için ideal seçenekler sunuyor. Ancak yerli turistler arasında algılanan pahalılık, bölgenin genel turizm potansiyelini etkiliyor.

Otel dolulukları ve turizm trendleri

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin'e göre, yerli turistlerdeki azalma özellikle iç pazarda enflasyon etkisiyle ilişkilendiriliyor. Bu durum, erken rezervasyon yapmayan tatilciler için avantajlı bir dönem yaratıyor. Dış pazarda ise yabancı turistlerde %13'lük bir artış gözlemlenirken, iç pazarda %20'ye varan bir düşüş yaşanıyor.

Gelecek için fırsatlar

Turizm sezonunun tam anlamıyla başlamasıyla birlikte, Bodrum'un her bütçeye hitap eden tatil seçenekleri sunması bekleniyor. Tatilciler için bu dönem, otellerdeki özel kampanyaları değerlendirerek uygun fiyatlı konaklama fırsatı sunuyor.