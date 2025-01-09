Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, birçok mahallede yağmur suyu hattı ile mazgal imalatlarını tamamladı. 2024 yılı içerisinde bin 400 metre yeni yağmur suyu hattı imalatı yapan ekipler, son bir ayda yağmur suyu drenaj hattı ve mazgal imalatlarını şu mahallelerde tamamlandı:

Gümüşlük Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak, Yokuşbaşı Mahallesi Sarılar Sokak, Çarşı Mahallesi Dr. Ekrem Uslu Çıkmazı, Cevat Şakir Mahallesi Ağar Sokak, Yalıkavak Mahallesi 6100 Sokak, Müskebi Mahallesi Tersane ve Emiroğlu sokak, Yahşi Mahallesi 2648 Sokak, Peksimet Mahallesi 5541 Sokak, Turgutreis Mahallesi 4015 Sokak, Bahçelievler Mahallesi 7043 Sokak, Akyarlar Mahallesi Mehmet Tanış Sokak, Farilya Mahallesi 734 Sokak.