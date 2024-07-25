Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde hayata geçirilen Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı projesi, şehrin pazarcı esnafına modern bir altyapı sunmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin yaptığı incelemeler sonucunda proje detayları netlik kazandı.

Başkan Mandalinci, Yalıkavak Pazar Yeri'nin Nisan 2025'te hizmete açılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Proje kapsamında balıkçıların tek bir noktada toplanacağı, bölgenin otopark sorununun çözüleceği ve modern pazar altyapısının oluşturulacağı vurgulandı.

Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı, bodrum kat ve zemin kat olmak üzere iki katlı olarak tasarlandı. Bodrum katında otopark, teknik alanlar, depo ve su sarnıcı bulunacak. Toplanacak yağmur suyu için ise 250 metreküplük bir sarnıç planlandı. Otopark kapasitesi yaklaşık 100 araç olarak belirlendi.

Zemin katta ise 280 metrekarelik hizmet alanı ve modern gölgeleme sistemleriyle donatılmış 5 bin metrekarelik kapalı pazar alanı yer alacak. Bu alanlar, pazarcı esnafı için modern bir iş ortamı sunacak.

Proje, çevresel etkileri minimize etmek amacıyla su yönetimi ve yeşil enerji kullanımı gibi sürdürülebilir çözümleri de içeriyor. Bodrum'un turistik ve ekonomik açıdan önemli merkezlerinden biri olan Yalıkavak Mahallesi için bu proje, bölgenin altyapısını güçlendirme adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başkan Mandalinci'nin açıklamalarına göre, proje çalışmaları Ağustos ayı sonunda temel aşamasını tamamlayacak ve Nisan 2025'te hizmete girecek. Bu süreçte, yerel halkın ve işletmelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak proje detayları ve işleyişi üzerinde titizlikle çalışılacak.