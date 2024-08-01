Bodrum Belediyesi, yangın riski taşıyan ormanlık alanlarda ve diğer bölgelerde denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri, rutin devriyelerle ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda ateş yakan kişilere müdahale ediyor. Yaz aylarında mangal ateşi yakılmaması konusunda sık sık uyarılar yapılırken, kurallara uymayan vatandaşlara Kabahatler Kanunu gereğince işlem uygulanıyor.

Ekipler her an göreve hazır

Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede çıkan yangınlara ilk müdahaleyi yaparak Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek sağlıyor. Yangınlara hızlıca müdahale eden ekipler, 7/24 görevde olup, gelen talepler doğrultusunda Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çalışıyor.

Yangınlar büyümeden kontrol altında

Bodrum Belediyesi Afet İşler Müdürlüğü ekipleri, büyük çaplı yangınlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek koordinasyonu sağlıyor. Belediye ekipleri arasındaki iş birliği sayesinde yangınlar büyümeden kontrol altına alınıyor.