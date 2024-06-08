Belediye mülkiyetinde bulunan tarımsal alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar, bölgenin tarım potansiyelini ortaya koyarken, yerel üretimi de destekliyor. Bu kapsamda Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2023 yılı Kasım ayında başlatılan buğday ekimi, başarılı sonuçlarla tamamlandı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Dereköy ve Çömlekçi Mahalleleri'nde toplam 21 dekar alanda ekilen Karakılçık buğdayının hasadı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Ekimden itibaren olgunluk sürecini tamamlayan buğdaylar, Belediye ekipleri tarafından özenle toplandı.

Doğal şartlar ve yerli türün avantajları

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, bu yılki hasadın değerlendirmesini yaparken önemli bilgilere yer verdiler. Karakılçık buğdayının yerli bir tür olmasının, bölgenin iklim ve toprak koşullarına uyum sağlamasında büyük avantaj sağladığını belirttiler. Yağış miktarının az olmasına ve yabani hayvanların zararlarına rağmen, elde edilen verim, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yetkililer, "İlçe ortalamasına kıyasla oldukça verimli bir hasat yılı geçirdik. Yerli buğday türümüz olan Karakılçık, doğal şartlara karşı dayanıklılığı ve adaptasyon yeteneği sayesinde güzel sonuçlar verdi" diye konuştu.

Gelecek için planlar

Bodrum Belediyesi, bu başarılı hasat sezonunun ardından, yerli tarım faaliyetlerini daha da genişletmeyi hedefliyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, farklı ürünlerle ilgili deneme ekimlerine başlayacaklarını ve buğday ekim alanlarını artırarak, yerel halkın doğal ve sağlıklı ürünlere ulaşımını kolaylaştırmayı planladıklarını ifade etti.