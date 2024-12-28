Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 27 Aralık'ta Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen yılın son muhtarlar toplantısında, 2025 yılı için mahallelerde yapılacak çalışmaları ve belediyenin planlarını muhtarlarla paylaştı.

Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya, Başkan Mandalinci'nin yanı sıra Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Mahallelerin ihtiyaç ve talepleri görüşüldü

Toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildi. Başkan Mandalinci, muhtarların ilettiği temizlik, yol bakım onarımı, aydınlatma ve ağaç budama gibi konulardaki talepleri dinleyerek, ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

2025 yılı için planlanan çalışmalar

Başkan Mandalinci, 2025 yılında mahallelerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek, araç gereç sayısının artırılacağını ve sahada etkin çalışan birimlerin personel kadrosunun güçlendirileceğini belirtti. Ayrıca, muhtarların mahalleleri için gösterdiği çabaların kıymetli olduğunu vurgulayarak, belediyenin desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Bodrum için birlikte çalışma vurgusu

Başkan Mandalinci, 2025 yılında yapılacak çalışmaların 2024 yılından daha iyi olması için çaba göstereceklerini ve mahallelerin sorunlarını daha iyi tespit ederek doğru çözümler üreteceklerini söyledi. Muhtarlara emeklerinden dolayı teşekkür eden Mandalinci, "Daha mutlu bir Bodrum'u hep beraber yaratacağız" dedi.