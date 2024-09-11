Bodrum’un doğal güzellikleriyle ünlü Kissebükü Adalıyalı mevkiinde yapılması planlanan büyük bir turistik tesisin 'ÇED Gerekli Değildir' raporu, yerel halk ve çevre örgütlerinin tepkisiyle karşılaştı. TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, söz konusu raporun iptali için yargıya başvurdu.

Bodrum'daki dev projeye ÇED gerekli değildir kararı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Bodrum'un Kissebükü Adalıyalı mevkiinde, 124 bin metrekarelik bir ormanlık alana yapılması planlanan bin yatak kapasiteli turistik tesisin 'ÇED Gerekli Değildir' raporu, geniş bir çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan verildi. Bu durum, çevrecilerin ve yerel halkın tepkisini çekti.

Yerel halkın tepkisi

Kissebükü Adalıyalı mevkii, Bodrumlular tarafından uzun yıllardır korunmaya çalışılan bir bölge olarak biliniyor. 20 yıldır bölgenin imara açılmaması için mücadele eden Bodrumlular, bu kez ÇED raporunun iptali için yargıya başvurdu. TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, konuyu kamuoyuna duyurmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi ve "Adalıyalı'ya ormanıma, tarihime, denizime dokunma" yazılı pankart açtı.

TMMOB'nin açıklamaları

Çevre Mühendisi Ahmet Acar, proje hakkında yaptığı açıklamada, ÇED raporunun birçok hukuki ve mevzuat uygunsuzluğu içerdiğini belirtti. Acar, aşağıdaki sorunlara dikkat çekti:

Zaman Aşımı: Proje alanındaki çevresel değerlendirme verilerinin beş yıl önce toplandığını ve güncellenmesi gerektiğini belirtti. Ağaçların Durumu: Proje alanında bulunan ağaçların önem derecesinin net bir şekilde belirtilmediğini ve yanıltıcı bilgiler sunulduğunu ifade etti. Proje Bedeli ve Maliyet: Proje bedelinin düşük gösterildiğini, bu durumun kamu zararına yol açabileceğini vurguladı. Gerçekçi Olmayan Projeksiyonlar: Yatırım maliyetlerinin gerçekçi olmadığını ve yıllık gelir hesaplamalarının turizm piyasasıyla uyumsuz olduğunu belirtti.

Kamuoyu ve hukuki süreç

Ahmet Acar, açıklamasında, doğal ve tarihi değerlerin korunması için sürecin ısrarla takipçisi olacaklarını belirtti. Ormanlar, tarım alanları ve doğal değerlerin korunması adına her türlü yasa dışı ve toplumsal meşruiyetten uzak kararlara karşı mücadele edeceklerini ifade etti.