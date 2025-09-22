Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ayhan Seyat ve Ferit Yıldız’ın öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan Arda Ramazan K., cinayeti itiraf etti. "Birini ben, diğerini Suriyeli Mamo vurdu" dedi.

Arda Ramazan K. cinayeti itiraf etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan çifte cinayet, tutuklu sanıklardan Arda Ramazan K.'nın duruşmadaki ifadeleriyle yeni bir boyut kazandı. Arda Ramazan K., daha önceki ifadelerini değiştirerek, Ayhan Seyat (26) ve Ferit Yıldız’ın (22) cinayetini kendisinin ve Suriyeli Mamo’nun işlediğini itiraf etti.

Olay, 16 Ağustos 2024 tarihinde Kumbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyat ve Yıldız, evlerinde tabancayla vurularak öldürüldü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Ayhan Seyat ve Ferit Yıldız’ın cesetlerini buldu ve yapılan incelemede her iki kişinin de çok sayıda mermiyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Seyat ve Yıldız’ın cenazeleri, memleketlerinde toprağa verildi.

14 şüpheli tutuklandı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından özel bir ekip kurarak soruşturma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi ve teknik çalışmaların ardından İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Firari olan Eşref T. ve Suriye uyruklu Muhammed Mamo’nun yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda 16 kişi hakkında iddianame hazırladı.

2 kişiye 34 mermi isabet etti

Olayla ilgili yapılan Adli Tıp incelemesinde, Ayhan Seyat’a 14 mermi isabet ederken, Ferit Yıldız’a 20 mermi isabet ettiği belirtildi. Seyat’ın vücudundaki 4, Yıldız’ın vücudundaki 6 merminin öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Ayrıca, cinayette 2 ayrı silahtan ateş açıldığı ve uzaktan atışlar yapıldığı ifade edildi.

İddianamede, Eşref T.’nin olayın azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu vurgulandı. Eşref T.’nin, Ayhan Seyat ve Ferit Yıldız’ı Bodrum’a getirdiği, onlara güven verdiği ve sonunda öldürülmelerine karar verdiği belirtiliyor. Ayrıca, Eşref T.’nin Peter Suslov ismiyle çevresindekilere tanıtıldığı ve olayın ardından yurt dışına kaçtığı ifade edildi.

Arda Ramazan K., Bodrum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada, önceki ifadelerini değiştirerek çifte cinayeti itiraf etti. Kendisinin Ayhan Seyat ve Ferit Yıldız’ı öldürmediğini belirten Arda Ramazan K., “Birini ben, diğerini Suriyeli Mamo vurdu” dedi. Arda Ramazan K., olayın ardından yurt dışına kaçtığını ancak sınır dışı edildikten sonra yakalandığını belirtti. "Pişmanım, korktuğum için doğruyu söyleyemedim" ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, Arda Ramazan K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 10 Kasım'a erteledi. Diğer sanıklar, olayla ilgileri olmadığını belirterek tahliye talep ettiler.