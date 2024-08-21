Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 Ağustos gecesi yaşanan silahlı saldırı, iki gencin hayatına mal oldu. Olay, Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul’da ikamet eden Ferit Yıldız ve Ayhan Seyat, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırganlar, cinayetin ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 28 adet boş kovan buldu.

Cenazeler memleketlerinde defnedildi

Saldırıda hayatını kaybeden Ayhan Seyat, memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesinde; Ferit Yıldız ise Mardin’in Midyat ilçesi Doğançay Mahallesi’nde toprağa verildi. Aileler, yaşanan acının şokunu yaşarken, olayın faillerinin yakalanması için güvenlik güçlerine çağrıda bulundu.

Tutuklu sayısı 7’ye yükseldi

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ilk olarak E.Ş., H.T., E.Y. ve H.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu, D.S., A.K. ve M.A. da yakalanarak adli makamlar önüne çıkarıldı ve tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye ulaştı.

5 Şüpheli hala aranıyor

Cinayetle bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüphelinin ise halen arandığı öğrenildi.