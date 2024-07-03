Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis - Gümüşlük yolu Kadıkalesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 25 ADN 691 plakalı motosiklet, caddede yüksek hızla seyrederken, 5. Sokak’tan caddeye çıkan K.H. yönetimindeki 20 H 8180 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Sürücü hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına savruldu, önce bir telefon direğine, ardından yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Abdülkadir Tutkum ile ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, kaza yerinde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hafif ticari aracın sürücüsü K.H. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.