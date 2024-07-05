Kaza, Turgutreis-Gümüşlük yolu üzerindeki Kadıkalesi mevkisinde dün 15.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi. İddiaya göre, hızla seyreden 25 ADN 691 plakalı motosiklet, 5. Sokak'tan caddeye çıkan K.H. yönetimindeki 20 H 8180 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Motosiklet yol kenarına savruldu

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet, önce yol kenarındaki telefon direğine, ardından bir binanın duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden gençler

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosikletin yolcusu Abdülkadir Tutkum ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü genç, maalesef hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği yerde ve çevresinde inceleme başlattı.

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü K.H., jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.