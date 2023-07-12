BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor iç transferde sözleşmesi sona eren Erdem Çetinkaya ile yollarını ayırırken, kaleci Bahrican Tosun ile mukavele yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralık sözleşmesi sona eren futbolcumuz Erdem Çetinkaya'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz. Kulübümüz, profesyonel kalecimiz Bahrican Tosun ile 2 yıllık sözleşme yeniledi" cümlelerini kullandı. Kasımpaşa'nın sözleşmeli futbolcusu olan Erdem, geçen sezon Bodrumspor formasıyla 23 lig maçına çıkıp 1 gol kaydetmişti.

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