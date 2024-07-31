Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından her yıl Temmuz ayında yapılan lavanta hasadı, bu yıl Gençlik Tarım Kampı misafir öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Gıda, ilaç sektörü ve kozmetik gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılan lavanta, Bodrum Belediyesi mülkiyetindeki Etrim Garaova Tarım Park arazisinde Tarım Ar-Ge ürünü olarak yetiştiriliyor.

Hasat zamanı lavantalar biçildi

Hasat zamanı gelen lavantalar, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından makinelerle biçiliyor. Misafir öğrenciler ise sabahın erken saatlerinde, Arazi Uygulamaları Dersi kapsamında biçilen lavantaları toplama ve taşıma işlerini yaparak, görerek, dokunarak ve hissederek öğrenme fırsatı buldu. İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu bünyesindeki Distilasyon Ünitesi'nde aynı günün akşamında lavantalardan uçucu yağlar elde edilerek lavanta yağı ve lavanta hidrosolü üretiliyor.

Tarım Ar-Ge ekipleri, şişelenmiş lavanta yağı ve hidrosolünün yanı sıra, lavanta kolonyası ve lavanta sabunu gibi katma değerli ürünler de geliştiriyor. Bu ürünler, çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda misafirlere ve vatandaşlara dağıtılıyor.