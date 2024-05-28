Bodrum Futbol Kulübü, Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda Sakaryaspor ile yapacağı 1. Lig Play-Off finaline odaklanmış durumda. Süper Lig'e yükselmesi halinde ciddi bir gelir elde etme potansiyeline sahip olan yeşil-beyazlılar için bu maç büyük önem taşıyor. Süper Lig'e katılım bedeli olarak 86 milyon 500 bin TL'yi garantileyen kulüp, galibiyet başına da yaklaşık 6 milyon TL kazanacak. Beraberlik durumunda ise kulüplere 3 milyon TL'ye yakın bir ödeme yapılacak. Bu durumda Bodrum FK'nın geliri 150 milyon TL'yi aşabilecek. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, takımın maça en iyi şekilde hazırlandığını ve tarihi bir başarıya imza atmayı hedeflediklerini belirtti. Süper Lig'in maddi getirisinin önemine vurgu yaparak, camia olarak bu hedefe ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

Editör: Adnan Karabulut