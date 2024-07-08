Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum, yine birçok turizm kentini geride bıraktı. Ancak bu yıl, yerli turist sayısında belirgin bir düşüş görülürken, yabancı turistlerin ilgisinde artış yaşandı. Bölgedeki fiyatlar, bazı yerlerde yüksek olsa da belediye kafeleri ve Turizm Bakanlığı'na ait tesislerde daha uygun seviyelerde.

Bodrum'da her bütçeye uygun tatil imkanı mevcut

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, yerli turistteki düşüşü doğruladı ve sezonun Kurban Bayramı ile birlikte erken başladığını belirtti. Şahin, "Sezon tam olarak başlamadı, biraz gecikmeli gidiyor. İç pazarda daralma var, bu da enflasyona bağlı. Bodrum'un pahalı imajı yanlış ve turizme zarar veriyor. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil imkanı mevcut," dedi.

Fiyatlar her bütçeye uygun

Bodrum, her bütçeye uygun tatil seçenekleri sunan bir yer olarak biliniyor. Bitez, Ortakent, Akyarlar, Yalıçiftlik, Torba, Türkbükü ve Yalıkavak gibi farklı bölgelerde, hem lüks hem de daha ekonomik seçenekler mevcut. Özellikle belediye kafeleri ve Turizm Bakanlığı'na ait tesislerde uygun fiyatlarla denize girmek mümkün.

Tatilciler için fırsatlar

Bayram sonrası otellerde doluluk oranında bir düşüş yaşandığını belirten Şahin, "Dış pazarda yüzde 13'lük bir artış, iç pazarda ise yüzde 20'ye varan bir düşüş var. Bu, tatilciler için bir fırsat. Erken rezervasyon yapmayanlar bu boşluktan faydalanarak otellerde konaklayabilir," dedi.