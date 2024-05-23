MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül başkanlığındaki heyet, Bodrum Kent Konseyi su grubu üyeleriyle bir araya gelerek Yarımada'daki su problemlerini değerlendirdi. Toplantıda, bölgede yaşanan su sorunlarının çözümü için kapsamlı bir master planın hazırlanması gerektiği vurgulandı.

Hızlı ve verimli çözümler

Toplantıda, kayıp kaçakla mücadele ve su miktarının arttırılması kapsamında hayata geçirilebilecek en hızlı ve verimli alternatif yollar ele alındı. Sürekli arızaların meydana geldiği CTP hatlarının daha dayanıklı borularla yenilenerek su kesintilerinin önüne geçilmesi planlandı.

Yeni kaynaklar ve teknolojik gelişmeler

MUSKİ'nin başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların katkılarıyla Yarımada'ya barajlardan, farklı kaynaklardan ve yeni açılacak kuyulardan ilave su girişi sağlanması hedefleniyor. Tuzlu suyun arıtılması ve mevcut barajlara ilave su düzenlemeleri gibi alternatif seçenekler de değerlendiriliyor. Mevcut içme suyu ve atıksu arıtma tesislerindeki deşarj ve kapasite konuları da toplantıda ele alındı.

Kalıcı çözümler için yoğun mesai

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Bodrum'un su sorunlarının çözümü için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Şengül, "Başkanımız Ahmet Aras, Bodrum'da yaşanan su sıkıntılarının çözümü için büyük hassasiyet gösteriyor. Biz de bu hassasiyet doğrultusunda yoğun çalışıyoruz. Turizm sezonu öncesi ilave kaynaklar bulduk ve sisteme dahil ettik. Ancak bunlar geçici çözümler. Uzun vadeli ve kalıcı çözümler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi.

Geleceğe yönelik projeler

Şengül, hatların yenilenmesi, barajlarda yapılacak revizyonlar, teknolojik gelişmelerin su sistemine entegrasyonu, tuzlu suyun arıtılması ve farklı kaynaklardan ilave su sağlanması gibi projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu projeler, Bodrum'un gelecekteki su ihtiyacını karşılamak için uzun vadeli çözümler sunmayı hedefliyor.

160 Karakterlik Spot: Bodrum’un su sorunu için kapsamlı çalışmalar başlatıldı. Kalıcı çözümlerle su sıkıntısı giderilecek. Yeni kaynaklar ve teknolojik gelişmeler devrede.