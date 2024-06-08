Haziran ayının gelmesiyle birlikte, Bodrum'un ünlü plajlarında tatil planları yapanlar için fiyatlar netleşiyor. Milliyet Gazetesi Yazarı Ersin Süzer'in aktardığına göre, Bodrum'un önde gelen plajlarının bu yaz uygulayacağı giriş ücretleri ve minimum harcama limitleri şöyle:
Lucca Beach
Misafirlerini 100 Euroluk minimum harcama limitiyle karşılıyor.
Maça Kızı
Tatilcilere 6,500 TL minimum harcama limiti sunuyor.
NO 81
Konuklarını 100 Euro minimum harcama limitiyle ağırlıyor.
Scorpios Beach
60 Euro giriş ücreti ve 90 Euro minimum harcama limiti bulunuyor.
Edition Otel
Giriş ücreti 130 Euro olarak belirlendi.
Buddha Beach Bar
75 Euro giriş ücreti ve 150 Euro minimum harcama limitiyle hizmet veriyor.
Flamm Beach
Misafirlerinden 3000 TL minimum harcama yapmalarını bekliyor.
Mett Hotel
Giriş ücreti 2.500 TL olarak belirlendi.
Mandarin Oriental Hotel
Konuklardan 130 Euro giriş ücreti alınıyor.
Mariolino By The Sea (Kuum Hotel)
Giriş ücreti 150 Dolar olarak belirlendi.