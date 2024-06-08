Haziran ayının gelmesiyle birlikte, Bodrum'un ünlü plajlarında tatil planları yapanlar için fiyatlar netleşiyor. Milliyet Gazetesi Yazarı Ersin Süzer'in aktardığına göre, Bodrum'un önde gelen plajlarının bu yaz uygulayacağı giriş ücretleri ve minimum harcama limitleri şöyle:

Lucca Beach

Misafirlerini 100 Euroluk minimum harcama limitiyle karşılıyor.

Maça Kızı

Tatilcilere 6,500 TL minimum harcama limiti sunuyor.

NO 81

Konuklarını 100 Euro minimum harcama limitiyle ağırlıyor.

Scorpios Beach

60 Euro giriş ücreti ve 90 Euro minimum harcama limiti bulunuyor.

Edition Otel

Giriş ücreti 130 Euro olarak belirlendi.

Buddha Beach Bar

75 Euro giriş ücreti ve 150 Euro minimum harcama limitiyle hizmet veriyor.

Flamm Beach

Misafirlerinden 3000 TL minimum harcama yapmalarını bekliyor.

Mett Hotel

Giriş ücreti 2.500 TL olarak belirlendi.

Mandarin Oriental Hotel

Konuklardan 130 Euro giriş ücreti alınıyor.

Mariolino By The Sea (Kuum Hotel)

Giriş ücreti 150 Dolar olarak belirlendi.