Haziran ayının gelmesiyle birlikte, Bodrum'un ünlü plajlarında tatil planları yapanlar için fiyatlar netleşiyor. Milliyet Gazetesi Yazarı Ersin Süzer'in aktardığına göre, Bodrum'un önde gelen plajlarının bu yaz uygulayacağı giriş ücretleri ve minimum harcama limitleri şöyle:

Lucca Beach

Lucca Beach Bodrum Scaled

Misafirlerini 100 Euroluk minimum harcama limitiyle karşılıyor.

Maça Kızı

Maça Kızı Bodrum

Tatilcilere 6,500 TL minimum harcama limiti sunuyor.

NO 81

No 81 Maça Kızı

Konuklarını 100 Euro minimum harcama limitiyle ağırlıyor.

Scorpios Beach

Scorpios

60 Euro giriş ücreti ve 90 Euro minimum harcama limiti bulunuyor.

Edition Otel

The Bodrum Edition

Giriş ücreti 130 Euro olarak belirlendi.

Buddha Beach Bar

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75 Euro giriş ücreti ve 150 Euro minimum harcama limitiyle hizmet veriyor.

Flamm Beach

Flamm Bodrum

Misafirlerinden 3000 TL minimum harcama yapmalarını bekliyor.

Mett Hotel

Mett Hotel Bodrum

Giriş ücreti 2.500 TL olarak belirlendi.

Mandarin Oriental Hotel

Mandarin Oriental Bodrum

Konuklardan 130 Euro giriş ücreti alınıyor.

Mariolino By The Sea (Kuum Hotel)

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Giriş ücreti 150 Dolar olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi