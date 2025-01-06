Bodurluk Oranını Azaltma Hedefi

Yaklaşık 282 milyon nüfusa sahip Endonezya’da, 5 yaş altındaki her 5 çocuktan 1’i bodurluk tehlikesiyle karşı karşıya. Hükümet, bu oranın 2045 yılına kadar %5’e düşürülmesini hedefliyor. Bodurluk, yetersiz beslenme ve enfeksiyonların yanı sıra psikososyal uyarım eksikliği nedeniyle ortaya çıkıyor.

"Ücretsiz Besleyici Yemek" Programı

Endonezya Ulusal Beslenme Ajansı Başkanı Dadan Hindayana, program kapsamında çocuklara ve hamilelere besleyici yemekler sağlanacağını açıkladı. Pirinç, tavuk eti, sığır eti, balık, sebze, meyve ve süt içeren öğünler, hem fiziksel hem zihinsel gelişimi desteklemeyi hedefliyor. Ayrıca, lise düzeyine kadar her öğrenciye günde bir öğün yemek verilecek.

Bodurlukla Mücadelede Kararlılık

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) raporuna göre, bodurluk Endonezya’daki çocukların %21,5’ini etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre bodurluk, büyüme ve gelişme bozukluğu olarak tanımlanıyor ve gelecekte ülkenin kalkınma hedeflerini tehdit edebilir.

Endonezya’nın bu dev adımı, sadece çocukların değil, ülkenin geleceğinin şekillenmesinde de büyük bir rol oynayacak. Peki, bu program hedeflere ulaşabilecek mi?