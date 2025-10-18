ABD merkezli yatırım bankası Bank of America (BofA), 17 Ekim 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da hacim bazlı alım ve satım işlemleri gerçekleştirdi. THYAO, MAGEN ve PEKGY hisseleri yoğun şekilde alındı, ASELS, SAHOL ve BIMAS ise satıldı.

BIST 100 günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, 17 Ekim 2025’i yüzde 1,56 düşüşle 10.208,76 puandan kapattı. Günlük işlem hacmi 129,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bank of America’nın alım yaptığı hisseler

BofA’nın en yoğun alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

THYAO

MAGEN

PEKGY

DSTKF

KCHOL

Bank of America’nın satış yaptığı hisseler

BofA’nın satış gerçekleştirdiği hisseler ise:

ASELS

SAHOL

BIMAS

TTKOM

ECILC

Analiz ve piyasa etkisi

Piyasa uzmanları, BofA gibi büyük yabancı yatırımcıların alım ve satım hareketlerinin kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle THYAO, MAGEN ve PEKGY hisselerindeki yoğun alımların ilgili hisselerin gün içinde pozitif performans sergilemesine katkıda bulunduğu belirtiliyor.