Sağlık ve güzellik danışmanı Ahu Karaduman, yeni yaşını dostlarıyla birlikte boğazda kutladı. Yaklaşık 60 kişilik arkadaş grubuyla İstanbul Boğazı’nı özel bir tekneyle turlayan Ahu Karaduman, doğum günü partisinde müzik eşliğinde dostlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi.Ahu Karaduman’ın boğazdaki doğum günü partisine katılanlar arasında Ezgi Sertel, Kadriye Olgar, Ayça Kuru, Murat- Özgül Erdem, İpek Yıldız, Yonca Kunaçav, Tuğba Güldoğan, İrem Özbay, Esma Er, Gökçin İpekar gibi ünlü isimlerde vardı. Doğum günü için özenle hazırlanan yaş günü pastasını dostlarıyla birlikte kesen Ahu hanım objektiflere böyle yansıdı.

Ahu Karaduman