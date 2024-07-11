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Suç duyurusunun ardından CHP heyeti, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adlı yeni müfredatın yürürlüğe konulması konusunda yürütmeyi durdurma kararı alınması için Danıştay'a başvuruda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş liderliğindeki heyet, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Özçağdaş, 5 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirdikleri toplantının ardından Boğaziçi Üniversitesi'ne girişlerinin engellenmeye çalışıldığını belirtti. Milletvekillerinin içeri alınmamasının Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı olduğunu vurgulayan Özçağdaş, rektörün talimatıyla engelleme yapıldığını ifade etti.

CHP , Boğaziçi Üniversitesi 'ne CHP'li milletvekilleri nin girişinin engellenmesine ilişkin suç duyurusu nda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesini takiben CHP heyeti, Danıştay'a başvuruda bulundu.

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