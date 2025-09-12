İstanbul Boğazı’nın en prestijli yapılarından biri olan Beyaz Köşk, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 115 milyon liralık indirimle yeniden satışa çıkarıldı. FETÖ firarisi iş insanı Akın İpek’e ait olan köşk, dördüncü kez alıcı bekliyor.

Tarihi yapı yeniden gündemde

Koza-İpek Holding’e ait tüm mal varlıkları darbe girişiminin ardından TMSF’ye devredilmişti. Bu kapsamda Akın İpek’in sahip olduğu gayrimenkuller arasında yer alan Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk de satış listesine dahil edilmişti.

Daha önce üç kez ihaleye çıktı

Beyaz Köşk, Ağustos ayında üçüncü kez satışa sunulmuş, ancak alıcı çıkmamıştı. O dönemde fiyat 950 milyon liradan 925 milyon liraya düşürülmüştü.

810 milyon TL muhammen bedel

TMSF’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, köşkün satışında muhammen bedel 810 milyon TL + KDV olarak belirlendi. Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihale, 30 Eylül 2025’te Ankara’da gerçekleştirilecek.

Dünyanın sayılı gayrimenkulleri arasında

Boğaz manzarası ve tarihi dokusuyla öne çıkan Beyaz Köşk, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en pahalı gayrimenkulleri arasında gösteriliyor.