Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir öğrenci, boğazına kaçan sakız nedeniyle nefessiz kaldı. Öğretmeni Bayram Kaplan’ın zamanında yaptığı Heimlich manevrası sayesinde öğrenci hayata tutundu.

Olay Bilim Ortaokulu’nda meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Bilim Ortaokulu’nda yaşandı. 12 yaşındaki Enes D., ders sırasında boğazına sakız kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Durumu fark eden Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Kaplan, öğrenciye hızla müdahale etti.

Heimlich manevrası ile nefes aldı

Öğrencinin boğazına kaçan sakız nedeniyle nefes alamadığını gören öğretmen Kaplan, hemen Heimlich manevrası uygulayarak sakızı çıkarmayı başardı. Manevra sayesinde Enes D., tekrar nefes almaya başladı ve sağlık durumu normale döndü. Öğrenci, öğretmenine teşekkür etti.

O anlar güvenlik kamerasında

Olayın kurtarılma anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öğretmenin öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak, onun nefes almasını sağladığı anlar yer alıyor. Öğrencinin hayata dönmesi, hem okul personeli hem de öğrenciler için büyük bir rahatlama kaynağı oldu.