Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin emzirirken uyuyakalması sonucu genzine süt kaçan 2 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Olayın yaşandığı saatte aile şok oldu

Olay, İnegöl ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Topuz Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. 2 ay önce dünyaya gelen bebeğini emziren anne, uykuya dalınca korkunç bir olay yaşandı. Annenin emzirme sırasında uyuyakalması, bebeğin genzine süt kaçmasına neden oldu.

Bebeğin durumu fark edildikten sonra müdahale başlatıldı

Anne kısa bir süre sonra uyandı ve bebeğinin hareketsiz olduğunu fark etti. 112'ye haber veren aile, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Ekipler, kalbi duran bebeğe kalp masajı yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Tüm müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti

Kalp masajı ile hastaneye taşınan bebek, İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların yoğun çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Bebek, savcılık incelemesinin ardından cenaze işlemleri için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Savcılık, olayla ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere tahkikat başlattı. Bebeğin ölüm sebebinin kesin olarak belirlenebilmesi için adli tıp kurumu tarafından otopsi yapılacak.