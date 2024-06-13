Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından geçen gemilerden alınan ücretlerde önemli bir güncelleme yapılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren uğraksız geçiş yapan gemilerden alınacak ücretin Altın Frank üzerinden hesaplanarak 5,07 Dolar olarak belirleneceğini açıkladı. Bu güncellemeyle birlikte ücretlerin 2022 yılına kadar olan döneme göre yaklaşık 6,3 kat artırılacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu sayede devlet hazinesine döviz girişinin artırılacağını belirtti.

Abdulkadir Uraloğlu, son güncelleme öncesinde 39 yıl boyunca sabit kalan ücretlerin artırıldığını ve bu artışın devam edeceğini ifade etti. Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi hükümleri gereği, gemilerden sağlık, fener ve tahlisiye hizmetleri için ücret alındığını da hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu güncellemelerin Türk Boğazları'nda deniz emniyetini ve çevre güvenliğini artırmak için yapıldığını vurguladı.

Son olarak, Bakan Uraloğlu, Türk Boğazlarından geçen gemilerden alınan ücretlerin her yıl 1 Temmuz'da güncelleneceğini ve bu güncellemelerin devam edeceğini belirtti.