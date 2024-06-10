CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Diyarbakır’da boğmaca hastalığından ölen bebekleri gündeme getirerek, aşı reddi ve tereddüdü nedeniyle yaşanan ölümleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Pala, aşıların salgın hastalıkları önlemedeki hayati önemine dikkat çekti.
Son dönemde aşıyla önlenebilir çocuk ölümleri Meclis gündemine taşındı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da boğmaca hastalığından hayatını kaybeden bebekleri hatırlatarak, aşı reddi ve tereddüdü nedeniyle yaşanan ölümleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.
Aşıların, salgınlara yol açan birçok hastalığın önlenmesinde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Pala, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:
- “2023 yılı sonu itibariyle ülkemizde 12-23 aylık yaşa uygun tüm aşılarını yaptırmış çocukları sayısı ve oranı nedir? Bu yaş grubunda tam aşısız olan çocukların oranının illere göre dağılımı nedir?
- 2023 yılında 12-23 aylık kaç çocuğa aşı yapılmamıştır?
- 2023 yılı sonu itibariyle ülkemizde 24-35 aylık yaşa uygun tüm aşılarını yaptırmış çocukların sayısı ve oranı nedir? Bu yaş grubunda tam aşısız olan çocukların oranının illere göre dağılımı nedir?
- 2023 yılında, 24-35 aylık kaç çocuğa hiç aşı yapılmamıştır?
- 2002-2023 yılları arasında yıllara göre, aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle gerçekleşen çocuk ölümü sayısı kaçtır?
- 2002-2023 yılları arasında yıllara göre, bakanlığınıza iletilen aşı reddi başvurusu sayısı kaçtır? Bunların illere göre dağılımı nedir?
- 2024 yılının ilk 5 ayında aylara göre, bakanlığınıza iletilen aşı reddi başvurusu sayısı kaçtır? Bunların illere göre dağılımı nedir?
- Bakanlığınıza anne/babaları tarafından aşı yaptırılmayarak bulaşıcı hastalıklara karşı korumasız bırakılan çocukları korumak için herhangi bir eylem planı var mıdır?
- Bakanlığınızın aşı tereddütünü ve reddini önlemek için etkili iletişimi de içerecek biçimde herhangi bir eylem planı var mıdır?"