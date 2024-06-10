Bunlar da ilginizi çekebilir

Aşıların, salgınlara yol açan birçok hastalığın önlenmesinde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Pala, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

Son dönemde aşıyla önlenebilir çocuk ölümleri Meclis gündemine taşındı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da boğmaca hastalığından hayatını kaybeden bebekleri hatırlatarak, aşı reddi ve tereddüdü nedeniyle yaşanan ölümleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Diyarbakır’da boğmaca hastalığından ölen bebek leri gündeme getirerek, aşı reddi ve tereddüdü nedeniyle yaşanan ölümleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ’ya sordu. Pala, aşıların salgın hastalıkları önlemedeki hayati önemine dikkat çekti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.