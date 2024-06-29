Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, sıcak yaz günlerinde artan boğulma vakalarına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı: "Geçen yaz ülkemizde bine yakın vatandaşımızı boğulma nedeniyle kaybettik. İnsanlarımızın çeken akıntıya (Rip) dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle dalgalı ve rüzgârlı havalarda denize girilmemesini tavsiye ediyoruz."

Prof. Dr. Özkaya, özellikle Karadeniz'de yaşanan boğulma vakalarına değinerek, vatandaşları bilinçli olmaya çağırdı. "Geçen yıl çok sayıda insan suda boğulma nedeniyle hayatını kaybetti," diyen Özkaya, bu yıl da aynı tehlikenin devam ettiğini belirtti. Özellikle Karadeniz'deki rüzgârlı ve dalgalı havalarda oluşan rip akıntısının tehlikesine vurgu yapan Özkaya, bu akıntının en profesyonel yüzücüler için bile büyük risk taşıdığını ifade etti.

Karadeniz'de Rip akıntısı tehlikesi

Geçen sene Samsun'da rip akıntısı nedeniyle çok sayıda boğulma vakasının yaşandığını belirten Özkaya, sadece Karadeniz Bölgesi'nin değil, Ege ve Akdeniz kıyılarının da bu riskle karşı karşıya olduğunu söyledi. "Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, deniz dibinde oluşan sarsıntılar ve depremler nedeniyle Ege ve Akdeniz kıyılarında da rip akıntıları sıkça görülmektedir," dedi.

Rüzgarlı havada denize girmeyin!

Özkaya, boğulma vakalarının her yıl arttığını ve özellikle yüzme bilmeyen tatilcilerin deniz kenarlarına akın etmesiyle bu riskin daha da büyüdüğünü belirtti. "Ne kadar önlem alırsak alalım, özellikle iç bölgelerden gelen ve yüzme bilmeyen vatandaşlarımız, Karadeniz sahillerinde ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, vatandaşlarımızdan özellikle dalgalı ve rüzgârlı havalarda denize girmemelerini rica ediyoruz," dedi.

Akdeniz ve Ege kıyılarında da risk büyük

Özkaya, Karadeniz dışında Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde tatil yapan vatandaşlar için de uyarılarda bulundu. "Denizin üzerinde anormal bir durum fark ettiğinizde kesinlikle suya girmeyiniz. 'Boğulayazma' tehlikesi her sene artıyor ve her bölgemizde bu riski taşıyoruz," diye ekledi.