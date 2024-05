Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Sağlık Örgütü'nün Küresel Boğulma Raporu'nda yer alan bilgilere göre her yıl ortalama 372 bin kişinin boğularak hayatını kaybediyor. İstatistiklere göre dünyada her bir saatte 40 kişi bu şekilde yaşamını yitiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise Türkiye'de her yıl ortalama 643 kişi boğuluyor.

Ancak denizler hariç su kanalı, baraj, dere göller de hesaba katıldığında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bu sayı yılda ortalama 900 kişiye kadar yükseliyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Üyesi Kaptan Bülent Onural, boğulma vakalarının başı boş sokak köpekleri sorunundan çok daha ileri düzeyde olduğuna dikkat çekti.

Bülent Onural, yüzme eğitiminin ilkokul çağından başlaması gerektiğini söyleyerek, “Başı boş sokak köpekleri kaynaklı her yıl ortalama 90 kişi civarında bir kayıp var ülkemizde. Boğulmalarla karşılaştırdığımız zaman boğulmalar 900 civarında. Ben fırsat buldukça boğulmalarla ilgili ülkemizde bu işin çok ciddi olarak ele alınması gerektiğini, başı boş sokak köpekleriyle ilgili nasıl böyle ciddi bir çalışma başlatıldıysa boğulmalarla ilgili daha da ciddi çalışmalar başlatılması lazım ama maalesef bu husus ilgili kurumların ele aldığı bir sorun değil. Neredeyse 10 katı kadar bir ölüm oranı var” dedi

Konunun ciddi şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayan Onural, “Seneler önce mecliste CHP Milletvekili Veli Ağababa bu konuyu dile getirdi. Sonrasında ne bir önerge ne de başka bir şey yapılmadı. Benim çağrım şudur ki; nasıl başı boş köpek sorunu ciddi bir şekilde ele alınıyorsa bu konu da masaya yatırılmalıdır. Dolayısıyla Deniz Ticaret Odamız da deniz güvenliği ve denizde eğitim konularıyla ilgili olduğu için bu işin bir parçası olduğunu ve olacağını düşünüyorum. Çünkü yüzme eğitiminin çocukluktan başlatılması gerekiyor. İlkokul bitene kadar çocukların yüzmeyi öğrenmesi veya öğretilmesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

"Yüzmeyi bilmiyoruz"

Ülkemizin yüzde 70’inin yüzmeyi bilmediğini de vurgulayan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Üyesi Onural, “Yüzde 15 kadar bir kısım iyi yüzücü. Milli eğitim müfredatlarının güncel olduğu şu sıralarda ben bu müfredatın içine canımızı suda kurtarma ve boğulmama konusuyla ilgili derslerin olmasını da temenni ediyorum. 8300 kilometre sahil şeridi olan ülke dünya genelinde çok az. Biz bir deniz ülkesiyiz ama yüzde 70’imiz yüzemiyor. Ülkemizde insanlarımızın mutlaka denizle yolunun kesişeceğini ve yüzme bilmemenin de çok büyük bir tehdit olduğunu söylemek istiyorum. Deniz olmayan yerlerde de dere ve göllerde boğulma vakaları oldukça yüksek” ifadelerine yer verdi.