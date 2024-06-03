Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında 13 Sıklette Madalya Heyecanı
Boks Milli Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na rekor bir katılımla gidiyor. Toplam 8 sporcu, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Boks Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 7 erkek ve 6 kadın sıklet olmak üzere toplam 13 sıklette madalya mücadelesi verecek. Erkeklerde 3, kadınlarda ise 5 sporcu, ay-yıldızlı formayı terletecek.
Avrupa ve Dünya Oyunlarında Kota Mücadelesi
2023 yılında Polonya'da gerçekleşen Avrupa Oyunları'nda kota mücadelesi veren Kadın Milli Takımımızdan 50 kilo Buse Naz Çakıroğlu, 54 kilo Hatice Akbaş, 60 kilo Gizem Özer ve 66 kilo Busenaz Sürmeneli; Erkek Milli Takımımızdan ise 51 kg Samet Gümüş ve 71 kg Tuğrulhan Erdemir, Paris 2024 için vize almayı başardı. Mart ayında İtalya'da gerçekleşen 1. Dünya Olimpiyat Kota Eleme Müsabakaları'nda ise 80 kiloda Kaan Aykutsun, Paris 2024'e katılma hakkını kazandı.
Son Kota Mücadelesi ve Başarı
24 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında Tayland'da gerçekleşen 2. Dünya Olimpiyat Kota Eleme Müsabakaları'nda kadınlar 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, Sırp, İspanyol ve Taylandlı rakiplerini mağlup ederek Paris 2024 için kota hakkı kazandı.
Paris 2024 Boks Kadrosu
Kadın Milli Takımı:
- 50 kg: Buse Naz Çakıroğlu
- 54 kg: Hatice Akbaş
- 57 kg: Esra Yıldız Kahraman
- 60 kg: Gizem Özer
- 66 kg: Busenaz Sürmeneli
Erkek Milli Takımı:
- 51 kg: Samet Gümüş
- 71 kg: Tuğrulhan Erdemir
- 80 kg: Kaan Aykutsun