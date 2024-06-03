Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında 13 Sıklette Madalya Heyecanı



Boks Milli Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na rekor bir katılımla gidiyor. Toplam 8 sporcu, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Boks Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 7 erkek ve 6 kadın sıklet olmak üzere toplam 13 sıklette madalya mücadelesi verecek. Erkeklerde 3, kadınlarda ise 5 sporcu, ay-yıldızlı formayı terletecek.

Avrupa ve Dünya Oyunlarında Kota Mücadelesi

2023 yılında Polonya'da gerçekleşen Avrupa Oyunları'nda kota mücadelesi veren Kadın Milli Takımımızdan 50 kilo Buse Naz Çakıroğlu, 54 kilo Hatice Akbaş, 60 kilo Gizem Özer ve 66 kilo Busenaz Sürmeneli; Erkek Milli Takımımızdan ise 51 kg Samet Gümüş ve 71 kg Tuğrulhan Erdemir, Paris 2024 için vize almayı başardı. Mart ayında İtalya'da gerçekleşen 1. Dünya Olimpiyat Kota Eleme Müsabakaları'nda ise 80 kiloda Kaan Aykutsun, Paris 2024'e katılma hakkını kazandı.

Son Kota Mücadelesi ve Başarı

24 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında Tayland'da gerçekleşen 2. Dünya Olimpiyat Kota Eleme Müsabakaları'nda kadınlar 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, Sırp, İspanyol ve Taylandlı rakiplerini mağlup ederek Paris 2024 için kota hakkı kazandı.

Paris 2024 Boks Kadrosu

Kadın Milli Takımı:

50 kg: Buse Naz Çakıroğlu

54 kg: Hatice Akbaş

57 kg: Esra Yıldız Kahraman

60 kg: Gizem Özer

66 kg: Busenaz Sürmeneli

Erkek Milli Takımı:

51 kg: Samet Gümüş

71 kg: Tuğrulhan Erdemir

80 kg: Kaan Aykutsun