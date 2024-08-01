2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olmuştu. Şimdi tüm gözler, Sürmeneli'nin 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki performansında olacak.

Maç tarihi ve saatleri

Busenaz Sürmeneli, Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçını 1 Ağustos Perşembe günü yapacak. 66 kg'da mücadele edecek olan Sürmeneli, North Paris Arena'da saat 12:00, 16:30 ve 21:00'deki müsabakalarda ringe çıkacak.

Türkiye'den 8 sporcu Paris'te

Türkiye, Paris Olimpiyatları'nda boksta 8 sporcu ile temsil edilecek. Elemeler North Paris Arena'da gerçekleştirilecek ve 27 Temmuz'da başlayıp 4 Ağustos'ta sona erecek. Final aşamaları ise 6-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Toplamda 14 farklı kiloda madalya dağıtılacak ve 248 sporcu yarışacak.

Türkiye'nin boks tarihindeki başarıları

Türkiye boksta ilk altın madalyayı 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli ile kazandı. Sürmeneli'den önce Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye boks branşında olimpiyat madalyası getirmişti. Paris'te bu iki sporcu da yeniden kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Türkiye'nin boks branşındaki ilk olimpiyat madalyaları 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda Eyüp Can ve Turgut Aytaç'tan gelmişti. Ayrıca, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda Malik Beyleroğlu gümüş, 2004 Atina Olimpiyatları'nda ise Atagün Yalçınkaya gümüş madalya kazanmıştı. Yakup Kılıç ise 2008 Pekin Olimpiyatları'ndan bronz madalyayla döndü.