Toplum içerisinde savunma ve dövüş sporu profesyonellerinin el ile yaptığı müdahalelerin silah sayıldığına yönelik iddialar zaman zaman gündeme geliyor. Peki sporcu yumruğu silah sayılıyor mu?BURSA (İGFA) - Toplumda bilinenin aksine profesyonel dövüş sporcularının attığı yumruk hukuki açıdan silah olarak sayılmazken ebeveyn tarafından çocuğa atılan terlik, silahla yaralama suçunu doğuruyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Ömer Sefa Canata, “Silah, saldırı amacı ile üretilmemiş olsa dahi kesici, delici veya bereleyici herhangi bir etki bırakma gücüne sahip olan aletlerdir. Dolayısıyla terlik de bereleyici bir etki bırakması nedeni ile silahtır. Silahla yaralamanın cezası bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezasıdır.” dedi.

Ömer Sefa Canata, sosyal medya kullanıcıları arasında zaman zaman gündeme gelen lisanslı sporcuların el ile yaptıkları vuruşların silahla yaralama suçu olduğuna yönelik yorumların şehir efsanesinden ibaret olduğunu söyleyerek bu konuda herhangi bir düzenleme ya da içtihat bulunmadığını ifade etti.

Mahkemeler daha önce pet şişe, saksı ve çanta gibi nesneleri de silah olarak kabul etmişti.