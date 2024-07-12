Ünlü Diyetisyen Melike Çetintaş bölgesel zayıflama hakkında ipuçları verdi;

Kalori kısıtlı diyetlerden vazgeçin:

Kendinizi aç bırakarak yapılan kalori kısıtlı diyetler, bazal metabolik hızınızı düşürebilir. Bu durumda vücut sadece su veya kas kaybı yaşayabilir. İstediğiniz kiloya düşseniz bile normal beslenme düzenine geçtiğinizde kaybettiğiniz kiloları geri alabilirsiniz. Günlük enerji ihtiyacınızı karşılayacak şekilde yeterli besin alın ve kalori hesaplaması yapmayın, çünkü yiyeceklerin kalori değerlerini doğru bir şekilde hesaplamak zordur.

Karbonhidratı diyetten çıkarmayın:

Vücudunuz günlük enerji ihtiyacının %40-50'sini karbonhidratlardan karşılar. Karbonhidratı tamamen diyetinizden çıkarmak, uzun süreli olarak protein ağırlıklı beslenmeye geçmek böbrekleri yorabilir. Basit şekerler yerine kompleks karbonhidratları tercih edin. Öğünlerinize esmer ekmek gibi kompleks karbonhidrat kaynakları ekleyebilirsiniz.

Ara öğünleri atlamayın

Uzun süre aç kalmak, kan şekerini düzenlemede etkisiz olabilir ve yağ kaybına yardımcı olmayabilir. Ara öğünlerde kuruyemiş, ayran veya süt gibi sağlıklı seçenekleri tercih edebilirsiniz.

Kalorili içeceklerden kaçının

Gün içinde yemeklerle birlikte alınan içeceklerin kalorisi farkında olmadan artabilir. Mocha, latte gibi kremalı kahveler, meyve suları, meyveli sodalar ve diğer asitli içecekler yüksek kalorili olabilir. Günlük kafein alımınızı 2 fincandan fazla kahve tüketmemeye dikkat edin; kafein ihtiyacınızı yeşil çay gibi bitki çaylarıyla da karşılayabilirsiniz.

Ağırlık antrenmanı yerine kardiyo egzersizleri yapın

Bölgesel yağ kaybı yerine genel yağ yakımını artırmak için kalp ritminizi yükselten kardiyo egzersizlerini tercih edin. Haftada 3 gün, 30 dakika yürüyüş gibi egzersizler yağ kaybınıza katkı sağlayabilir. İdeal kilonuza ulaştıktan sonra kas güçlendirme egzersizlerine geçebilirsiniz.

Şok diyetlerden kaçının

Kısa vadeli şok diyetler bazı durumlarda hızlı kilo kaybına neden olabilir, ancak uzun vadede düşük kalorili beslenme yağ kaybınızı durdurabilir.

Vücudunuzu şaşırtın

Sürekli aynı diyeti uygulamaktan kaçının. Vücut zamanla alışabilir. Bir hafta ketojenik diyet uygularken diğer hafta Akdeniz diyeti veya detoks gibi farklı yöntemleri deneyebilirsiniz.