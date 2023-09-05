Pek çok kişi kilolarından şikayetçi olmasının dışında bölgesel biriken yağlarından muzdarip. Kilo vermek istiyoruz evet ama evrene göbeğimden gitsin, basenlerim incelsin, yüzüm küçülsün gibi siparişler verebiliyoruz.

Bu konuyla alakalı maalesef ki piyasada dönen diyet modellemeleri veya basenleri incelten kürler, üç günde göbeğinizi yok eden tarifler gerçek değil. Genetik yapınızı limonlu su içerek değiştiremezsiniz.

VÜCUTTA YAĞ YAKIMI NASIL OLUR?



Bölgesel incelmenin ve zayıflamanın neden gerçekçi bir fikir olmadığını anlamak için, vücudun yağları nasıl yaktığını anlamak önemlidir. Hücrelerinizdeki yağ, vücudun enerji için kullanabileceği depolanmış yağlar olan trigliseritler biçiminde bulunur. Enerji için yakılmadan önce, trigliseritler kan dolaşımına girebilen serbest yağ asitleri ve gliserol adı verilen daha küçük bölümlere ayrılmalıdır. Egzersiz sırasında, yakıt olarak kullanılan gliserol ve serbest yağ asitleri, özellikle de çalışma yapılan alandan değil, vücudun herhangi bir yerinden gelebilir.

GENETİK FAKTÖRLER



Bölgesel incelmek istiyorsanız kilo vermenize yönelik beslenme planınızın yanında mutlaka doğru bir egzersiz programı ile desteklemeniz gerekmektedir. Vücudunuzun hangi bölgesinde yağ oranı fazla ise yağ yakmaya başladıkça orantısal olarak o bölgeden daha fazla yağ gidecektir. Fakat genetiğinizde eğer basenli bir yapıya sahipseniz kilo vermeye ve incelmeye başladıkça hiçbir zaman basenleriniz beliniz kadar ince bir hal almayacaktır veya üst bedeniniz alt bedeninize göre daha genişse aynı oranda küçülüp incelseniz bile genetik yapınız değişmeyecektir. Kendi bedeninizi ve sahip olduğunuz genetik yapıyı keşfedip kabullendiğinizde ideal kilonuza ulaştığınızdaki görüntünüz sizi o zaman rahatsız etmeyecektir.



Sonuç olarak bakıldığında genetik faktörlerin etkisi diyetin ve egzersizin önüne geçmektedir. Sağlıklı bir diyet ve egzersiz ile zayıflayıp daha sıkı bir görünüme kavuşmak mümkün olsa da cerrahi işlem görmediğiniz sürece bölgesel incelmeye yönelik kesin bir yöntem ortaya sunulamaz. Bu amaçla kullanılan birçok yöntem yeni yeni ortaya çıkmakla beraber bunların etkinlikleri konusunda genel geçerliliğin olmadığı unutulmamalıdır. Estetik kaygılardan ziyade önceliğiniz sağlığınız olsun. Unutmayın kendinizi sevdiğiniz sürece hep güzelsiniz.