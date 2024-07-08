Bolivya'nın başkenti La Paz'da yüzlerce kişi, dünyanın en büyük sandviçini yapmak için bir araya geldi. Şefler, gastronomi uzmanları ve öğrencilerden oluşan ekip, yüzlerce kilo malzemeyle dev sandviçi hazırlayarak Bolivya'nın tanıtımına katkı sağlamayı hedefledi.

Rekor denemesinin ayrıntıları

La Paz'da gerçekleştirilen bu rekor denemesinde, dünyanın en büyük sandviçini yapmak için 300 kilogram un, çuvallar dolusu soğan ve havuç, ve 380 kilogram et kullanıldı. Sandviçin yapımında 100'den fazla öğrenci, gastronomi uzmanı ve şef yer aldı.

Malzemeler ve hazırlık süreci

Sandviçin yapımı için gereken malzemeler arasında 300 kilogram un ve 380 kilogram et yer aldı. Bu devasa sandviç için çuvallar dolusu soğan ve havuç da kullanıldı. Hazırlık sürecinde 100'den fazla öğrenci, gastronomi uzmanı ve şef büyük bir özveriyle çalıştı.

Bolivya'nın tanıtımına katkı

Rekor denemesinin ana amacı, Bolivya'nın tanıtımına katkı sağlamaktı. Etkinliğin organizatörleri, bu tür ilginç ve dikkat çekici etkinliklerin, ülkenin uluslararası alanda tanınırlığını artırmada önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Şeflerin ve öğrencilerin hazırladığı dev sandviç, rekor denemesinin ardından bölgede toplanan kalabalığa dağıtıldı. Etkinliğe katılanlar, bu benzersiz deneyimin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.