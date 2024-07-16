Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi aşure, geleneklerin ve sosyal yaşamın zenginliğini yansıtan malzeme çeşitliliğiyle ön plana çıkarken, diyetisyen Emine Uluçay, dengeli tüketimi halinde aşurenin sağlığa faydalı olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl Muharrem ayının 10’uncu gününden itibaren mutfaklardaki yerini alan aşure, yapılış anından itibaren komşuları, akrabaları, dostları bir araya getirirken, yenmeye hazır eşsiz lezzetinin paylaşılmasıyla da birlik ruhunu güçlendiriyor.

Aşure, derin anlamlar içerdiği için sadece ruha değil, farklı besin türlerinin dengeli birlikteliğiyle bedene de iyi geliyor.

Diyetisyen Emine Uluçay, farklı tatların hoş bir uyumla buluştuğu aşuredeki malzemelerin faydalarına dikkat çekti. Aşuredeki buğdayın yanı sıra kuru fasulye ve nohut gibi baklagiller ile kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının yüksek lif içeriğiyle sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olduğunu ve tokluk hissi sağladığını belirten Uluçay, “Aşure, B vitamini, demir, magnezyum, çinko, potasyum ve kalsiyum gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Bu besinler enerji üretiminden bağışıklık sistemine kadar birçok vücut fonksiyonunu destekler. Baklagiller kas ve doku onarımı için gerekli bitkisel proteini karşılaması bakımından önemlidir. Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı ve nar gibi meyveler antioksidan bakımından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyarak yaşlanmayı yavaşlatabilir ve hastalıkları önleyebilir.” dedi.

AŞURENİN ŞEKER VE KALP HASTALARINA FAYDALARI

Aşurenin, içeriğindeki lif ve kompleks karbonhidratlar sayesinde kan şekerini hızlıca yükseltmediğini belirten Uluçay, bunun özellikle diyabet hastaları için faydalı olduğunu belirtti.

Uluçay, ceviz, fındık ve kuru meyvelerin de içeriğindeki yağ asitleri ve fitokimyasallar ile kalp sağlığına yarar sağladığına dikkati çekerek, “Geleneksel tatlılar arasında benzersiz yeri bulunan aşure, doğru malzemelerle ve dengeli tüketilmesi halinde sağlığa pek çok açıdan faydalı, besleyici bir tatlıdır. Ancak, şeker ve diğer tatlandırıcılar eklenmişse, miktarına dikkat etmek ve aşırıya kaçmamak önemlidir.” uyarısında da bulundu.