Sedat Gülener, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor ve aynı zamanda belediyenin itfaiye birimlerinden sorumlu. 1981 doğumlu olan Gülener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından 2023 yılında Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı. Önceden Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmış olan Gülener, Başkan Yardımcılığı göreviyle birlikte, İtfaiye Müdürlüğü dahil pek çok birimi yönetmektedir.

Aile bağlantıları ve özel hayatı

Sedat Gülener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın dayısının oğludur. Ancak, Gülener’in medeni durumu hakkında kamuoyuna açık herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Gözaltına alındı

Yangın sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, yangının güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve müdahale süreçlerinde aksaklıklar yaşandığı tespit edildi. Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ile birlikte gözaltına alındı. Gülener’in görev sorumluluğu ve yangın güvenliği konusundaki ihmalleri sorgulanıyor. Yangına ilişkin gözaltı süreci ve soruşturma devam ederken, Gülener’in ifadesi alınmaya başlandı.

Soruşturma devam ediyor

Yangının ardından başlatılan soruşturma sürecinde, Bolu Belediyesi’nde yangınla bağlantılı olarak görevli isimlerin ifadeleri alındı ve bazı kişiler gözaltına alındı. Gülener ve Coşkun’un yangına müdahale sürecindeki sorumlulukları incelemeye alındı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.