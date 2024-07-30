Bolu Belediyesi, şehirdeki temizlik standartlarını yükseltmek amacıyla yere sigara izmariti ve çöp atanlara karşı sert önlemler alıyor. Bugünden itibaren yürürlüğe giren karar doğrultusunda, çevreyi kirletenlere 14.407 TL'ye kadar para cezası uygulanacak. Kahvehane sahipleri de mekanlarının önündeki temizliği sağlamakla yükümlü olacak.

Bolu Belediyesi, çevre temizliğini korumak ve artırmak amacıyla yeni bir ceza politikası başlattı. Yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu veya herhangi bir çöp atan kişilere 593 TL'den başlayarak 14.407 TL'ye kadar para cezası uygulanacak. Bu karar, şehirdeki temizliği korumak ve çevre bilincini artırmak amacıyla alındı.

Kahvehanelere ek sorumluluk

Bolu Belediyesi, kahvehane ve mekan sahiplerini de bu sürece dahil ederek, mekanlarının önünde bulunan sigara izmaritleri ve çöplerden sorumlu tutulacaklarını belirtti. Eğer mekan önünde sigara izmariti veya çöp bulunursa, mekan sahiplerine de ceza kesilecek.

Bolu'nun temizlik başarısı

Son beş yıl içinde Türkiye'nin en temiz şehri olma unvanını kazanan Bolu, bu başarıyı sürdürmekte kararlı. Belediye yetkilileri, "Bolu'nun temiz kalması için elimizden geleni yapacağız. Bu karar, çevre bilincini artırmak ve şehrimizin güzelliğini korumak adına önemli bir adım" şeklinde açıklama yaptı.

Belediye, vatandaşları bu yeni uygulama hakkında bilgilendirerek, "Yarından itibaren sokak, cadde, kaldırım ve parklara çöp atan herkese idari para cezası uygulanacaktır. Lütfen çevremizi temiz tutalım ve kurallara uyalım" uyarısında bulundu.