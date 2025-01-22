Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, olayla ilgili ihmal iddiaları gündeme geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangın felaketi sonrası yaptığı ilk açıklamada, otelin denetlenmesinin sorumluluğunu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yüklemişti. Ancak yeni ortaya çıkan bilgilere göre, belediyeye bağlı İtfaiye Müdürlüğü, yangın çıkmadan 19 gün önce otelin kafesine yangın güvenliği yönünden “uygunluk” belgesi vermiş.

Başkan Özcan’ın Bakanlığı suçlayan açıklamaları tepki topladı

Yangın faciasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamada, “Bu oteli denetleme yetkisi ve görev Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait çünkü Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bu otel. 2007 yılından sonra herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya, ‘Yangınla ilgili önlemler alınmıştır’ şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir” demişti. Özcan’ın, olaydan sonra Bakanlığı suçlaması sosyal medyada tepki çekti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Özcan’ın suçlamayı sadece bakanlığa yönlendirmesini “skandal” olarak değerlendirdi ve belediye başkanının sorumluluğu üzerlerinden atmaya çalışmasını eleştirdi.

Bolu itfaiyesi, yangın çıkan kafeye yeterlilik belgesi vermiş

Olayla ilgili yeni bir gelişme ise Bolu Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü’nün 2 Ocak 2025 tarihinde, yangının çıktığı kafeye “yangın güvenliği uygunluk” belgesi vermiş olması. Bu belge, Grand Kartal Oteli'nin kafesine verilen son onayı ortaya koyuyor. Ayrıca, belgenin başka bir otele ait olduğu yönündeki iddialar da yalanlanmış oldu; belgede otelin adı ve adresi açıkça yer alıyor.