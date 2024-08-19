Bolu Dağı'nda freni boşalan tır, altı araca çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, yedi kişi yaralandı. Kazanın ardından karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tır, frenlerinin boşalması sonucu önündeki 5 otomobile ve bir tıra arkadan çarptı.

Kazada tır alev alırken, araç içinden çıkamayan sürücü hayatını kaybetti. Feci kazada tırın biçtiği araçlarda bulunan yedi kişi de yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle karayolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.