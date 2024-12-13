Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı ve yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Ancak ulaşımda olumsuz bir durum oluşmadı.

Kar yağışı ve sis etkisi

İstanbul ve Ankara’yı birbirine bağlayan Bolu Dağı’nda sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle yol yüzeyinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, bölgede yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Karayolları ekiplerinden tuzlama çalışması

Sis ve kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, yolun güvenliğini sağlamak amacıyla tuzlama çalışması yaptı. Sürücülere, yolun kaygan olabileceği uyarısı yapıldı.