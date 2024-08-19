Kaza, 19 Ağustos 2024 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza, İstanbul istikametine doğru ilerleyen Faik Mintaş’ın kullandığı 41 ABU 004 plakalı TIR’ın, trafik sıkışıklığı nedeniyle önündeki 7 araca çarpmasıyla başladı. TIR, çarpmanın etkisiyle alev aldı ve Faik Mintaş, aracının içinde sıkışarak yanarak hayatını kaybetti. Kaza sırasında, TIR’ın çarptığı araçlardan birinde bulunan Mehmet ve Kezban Arıkan çifti ağır yaralandı, Kezban Arıkan’ın bacağı koptu. Ayrıca, kazaya karışan diğer araçlardaki Bünyamin Kulaksız, Zeliha Kulaksız, Ahsen Ece Kulaksız ve Abdülkadir Ağar da yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, itfaiye ve polis, yangını söndürdü ve yaralılara müdahale etti. Yaralılar, Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından D-100 kara yolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı ve araçlar tali yola yönlendirildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı, ancak uzun süre devam eden araç kuyruğu nedeniyle trafik yoğunluğu sürdü.